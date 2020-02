OH- Lensahn / Ermittlungserfolg der Polizei - Einbruchserie aufgeklärt, Täter überführt-Folgemeldung

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2020, 13:43 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und

der Polizeidirektion Lübeck



Vor wenigen Wochen konnte die Polizei Lensahn einen Mann überführen, weil er in

die Nebenräume einer Försterei eingebrochen war. Dabei hatte der Dieb seinen

Ausweis verloren, so dass man ihn überführen konnte; siehe GMI PD Lübeck vom

10.01.2020.



Dank erfolgreicher Auswertung gut gesicherter Spuren konnten jetzt weitere

Einbrüche in einen Landmaschinenhandel und eine Apotheke im Jahr 2019 in Lensahn

aufgeklärt werden.



Weitere Ermittlungen ergaben, dass bereits Einbrüche seit dem Jahr 2012 dem Mann

vorgeworfen werden können.



Die Beamten der Kriminalpolizei Oldenburg gehen davon aus, dass diese Taten als

aufgeklärt angesehen werden können.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der

Polizeidirektion Lübeck.



Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Bernd

Goslowski, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Bernd Goslowski

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4524686

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell