OH_Lensahn_Beschendorf / Triple-Ultra-Triathlon in Lensahn in der Zeit vom 26.-28.07.2019

von shz.de

23. Juli 2019, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am kommenden Wochenende (26. bis 28.07.2019) wird

zum 28. Mal der "Triple-Ultra-Triathlon" in Lensahn durchgeführt.



31 Athleten starten am 26.07.2019 gegen 07.00 Uhr im

Waldschwimmbad Lensahn mit dem Schwimmen, wobei eine Strecke von 11,4

Kilometern geschwommen werden muss. Im Anschluss geht es auf die

Radstrecke, bei der zwischen Beschendorf und Lensahn entlang der

Kreisstraße 59 insgesamt 540 Kilometer zurückgelegt werden müssen.

Und schließlich haben die Wettkämpfer noch 126,6 Kilometer auf der

Laufstrecke zu bewältigen.



In der Zeit von Freitag, 26. Juli, 07.00 Uhr, bis Samstag, 27.

Juli, 18.00 Uhr, muss die K 59 zwischen Lensahn "Schützenplatz" und

Beschendorf "Am Ehrenmal" für den Durchgangsverkehr aus beiden

Richtungen gesperrt werden (Anlieger frei). Diese Verkehrsmaßnahme

ist erforderlich, um die Radstrecke weitestgehend vom Fahrzeugverkehr

freizuhalten. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.



Außerdem mussten die Vorfahrtsregeln an den Wendepunkten Lübecker

Straße / Schützenplatz und Lensahner Straße / Am Ehrenmal geändert

werden. Hier wurde jeweils eine abknickende Vorfahrt angeordnet. Die

Laufstrecke führt anschließend auf ausgeschilderten Gehwegen um den

Schützenplatz herum.



Die letzten Teilnehmer werden am Sonntagnachmittag (28.07.) im

Ziel erwartet. Es wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig

zu umfahren.









