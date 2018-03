OH - Lensahn / 92-jähriger Rentner stürzt in Bach

von shz.de

15. März 2018, 12:13 Uhr

Lübeck (ots) - Ein 92-jähriger Ostholsteiner ist am

Dienstagvormittag (13.03.2018) am Rande seines Grundstückes in

Lensahn in einen Bach gestürzt. Zuvor rutschte er auf dem steilen

Hang etwa fünf Meter hinunter und landete im Wasser. Der unterkühlte

Mann konnte durch Polizeibeamte gerettet und anschließend durch einen

RTW in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Frau des Verunglückten schilderte, dass ihr Mann die außen

liegende Drainage überprüfen wollte. Dabei ist er hinter dem Haus den

Hang hinunter in den Bach gestürzt und tauchte einmal komplett unter.

Glücklicherweise konnte er sich aufrichten und an einem herunter

hängenden Ast festhalten. So stand der Rentner bis zum Eintreffen der

Polizei hüfttief im Wasser. Seine Füße sackten dabei immer weiter in

den schlammigen Untergrund. Gemeinsam konnten die herbeigerufenen

Beamten der Polizeistation Lensahn den Mann aus dem Wasser und den

Hang hinauf ziehen. Dort wurde er einer inzwischen eingetroffenen

Besatzung eines Rettungswagens übergeben, die ihn unterkühlt in ein

nahe gelegenes Krankenhaus brachte.









