OH_Landkirchen auf Fehmarn / Unfall mit schwer verletzter Person auf Fehmarn

10. Februar 2020, 13:12 Uhr

Lübeck (ots) - Der Fahrer eines VW Golf kam am Sonntagabend (09.02.2020) gegen

20.35 Uhr nach rechts von der Landesstraße 209 ab und prallte gegen einen Baum.



Der 36-jährige Fahrer eines VW Golf aus Ostholstein befuhr die L209 in Richtung

Altjellingsdorf. Kurz hinter der Ortschaft Landkirchen war der Fahrer des VW

Golf auf die Bankette geraten und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort

prallte der PKW schließlich gegen einen Chausseebaum.



Der Fahrzeugführer musste mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit

werden. Er wurde durch die eingesetzten Rettungssanitäter und die Notärztin

erstversorgt, bevor er mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Neustadt

gebracht wurde.



Ein unmittelbar vor dem Baum befindliches Verkehrszeichen

(Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h) wurde aus dem Erdreich gerissen und

hatte sich unter dem VW Golf verklemmt.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste auf den Betriebshof des

Abschleppunternehmers geschleppt werden.



Die Vollsperrung der L 209 konnte gegen 22.00 Uhr wieder aufgehoben werden.



Aufgrund des Verdachts des vorausgegangenen Genusses alkoholischer Getränke

wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet.



