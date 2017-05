OH-Klenzau_L184 / PKW fährt bei Klenzau in den Straßengraben - eine Person verletzt

Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (23.05.2017) ereignete sich auf

der Landesstraße 184 zwischen Ahrensbök und Eutin ein Verkehrsunfall,

bei dem ein Mann verletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme und

Bergungsarbeiten war die Landesstraße bei Klenzau zweitweise voll

gesperrt.



Gegen 10.55 Uhr befuhr ein 29-jähriger Ostholsteiner mit seinem

schwarzen Audi die Landesstraße 184 von Ahrensbök kommend in Richtung

Eutin. Laut bisherigem Ermittlungsstand kam der PKW nach einem

Überholmanöver in Höhe Klenzau nach rechts von der Fahrbahn ab und

prallte in den Straßengraben. Der Ostholsteiner zog sich dabei

Verletzungen zu, der aktuelle Verletzungsgrad steht noch nicht fest.

Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An dem

stark deformierten Audi entstand augenscheinlich wirtschaftlicher

Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Das Fahrzeug wurde

abgeschleppt.



Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die

Landesstraße 184 im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt

werden. Um 12:00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck

