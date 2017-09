OH-Hutzfeld-Hassendorfer Kreuz / Fahrbahnvollsperrung ignoriert - Transporter fährt sich fest

von shz.de

erstellt am 19.Sep.2017 | 15:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (17. September 2017) missachtete

der Fahrer eines Transporters die Baustellenabsperrung der

Landesstraße 176 am Hassendorfer Kreuz und versuchte diese über den

angrenzenden Acker zu umfahren. Dabei blieb der Transporter stecken.



Wie bereits am Freitag (15. September 2017) veröffentlicht, wird

derzeit die Landesstraße 176 bei Hutzfeld saniert. Im Bereich der

Baustelle ist die Fahrbahn zum Teil voll gesperrt. Absperrbaken und

Hinweisschilder weisen die Verkehrsteilnehmer auf die Sperrung hin.

Spätestens am Sonntagabend (17. September 2017) dürfte einem

30-jährigen Transporterfahrer auch der Sinn und Zweck der

Absperrmaßnahmen deutlich geworden sein. Gegen 22.45 Uhr hatte der

Mann mit seinem Iveco die Vollsperrung in Höhe des dortigen

Supermarktes ignoriert und war auf der zur Asphaltierung

vorbereiteten Straße weiter gefahren. Am Ende der Vollsperrung am

Hassendorfer Kreuz versuchte er die dortige Absperrung über den

angrenzenden Acker zu umfahren, um wieder auf die L176 zu gelangen.

In dem feuchten und lockeren Erdreich fuhr sich der Iveco jedoch fest

und blieb stecken. Gegen den Fahrer wurde ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hinzu kommen nicht

unerhebliche Schadensersatzansprüche der Baufirma. Die verschmutzte

Fahrbahn muss unter anderem gereinigt und Maschinen länger angemietet

werden. Die Bauarbeiten verzögern sich durch den Vorfall. Auch der

Acker wurde in Mitleidenschaft gezogen. In der laufenden Woche wird

sich die Baustelle in den Bereich zwischen dem Hassendorfer Kreuz und

Majenfelde verlagern. Auffällige Fahrzeugführer, die sich nicht an

das Durchfahrtsverbot halten, werden mit einem Verwarnungsgeld

belegt.









