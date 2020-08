OH/HL-St. Lorenz Nord/ 17jähriger führt Fahrzeug ohne gültigen Führerschein

Avatar_shz von shz.de

04. August 2020, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht zu Dienstag (04.08.2020) fuhr ein Opel Zafira die A1 in Richtung Lübeck. Dabei überholte er auf dem rechten Fahrbahnstreifen den Zeugen in seinem Pkw, dieser informierte die Polizei. Der Opel konnte durch die Polizei in der Memelstraße festgestellt werden. Der junge Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein.



Um 23:55 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Pkw die A1 von Norden kommend in Richtung Lübeck. Kurz vor Bad Schwartau näherte sich von hinten ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit. Dieses überholte nun rechts den Zeugen und fuhr weiter in Richtung Lübeck. An der Anschlussstelle Bad Schwartau fuhr der Opel ab und der Zeuge folgte ihm, während er die Polizei informierte. Die Fahrt ging dann über die Cleverbrücker Straße in den Tremskamp und die Schwartauer Landstraße in Richtung Lübeck. Dort lenkte er in die Memelstraße und fuhr nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes. Der Zeuge verlor den Opel aus den Augen. Ein hinzugerufener Streifenwagen der Polizei konnte den Opel dann fahrend in der Memelstraße feststellen und kontrollieren.



Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer falsche Angaben zu seinem Alter tätigte. Er war erst 17 Jahre alt und besaß keinen gültigen Führerschein. Sein ebenfalls 17jähriger Beifahrer hatte die Schlüssel zum Wagen ohne Erlaubnis seiner Eltern an sich genommen und man habe eine Spritztour gemacht.



Alkohol war nicht im Spiel.



Beide Jugendliche wurden ihren Eltern übergeben.



Eine in Kürze bevorstehende Praktische Führerscheinprüfung wird der Fahrer nun nicht antreten können, da er sich wegen Führen ohne gültigen Führerschein und Falscher Namensangabe verantworten muss.



