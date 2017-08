OH-Heringsdorf-Ortsteil Süssau / Widerstand nach Sachbeschädigung und alkoholisierter Autofahrt

Lübeck (ots) - Am Samstagmorgen (29.07.) leistete ein Mann nach

vorangegangener Sachbeschädigung Widerstand gegen die eingesetzten

Beamten. Gegen 01.53 Uhr wurde der Polizei mittels einer

Online-Anzeige mitgeteilt, dass es auf dem örtlichen Campingplatz zu

einer Sachbeschädigung gekommen sei. Hierbei hätte der 53-jährige

Ex-Freund aus Hamburg mit seinem Pkw die mittels einer Kette

abgesperrte Zufahrt des Campingplatzes "durchbrochen" und sei dann

mit seinem Fiat Ducato gegen den abgestellten Wohnwagen seiner

Ex-Freundin gefahren. Dieser wurde dadurch leicht beschädigt. Als die

Beamten vor Ort eingetroffen waren, hatte sich der Ex-Freund bereits

mit seinem Fahrzeug vom Campingplatz entfernt, sollte sich jedoch

laut Angaben seiner Ex-Freundin noch im näheren Umfeld aufhalten.



Im Bereich der "Alte Landstraße" konnte das entsprechende Fahrzeug

durch die Beamten gesichtet und anschließend auch angehalten werden.

Da der Verdacht geäußert wurde, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert

sein sollte, wurde ein Atemalkohltest durchgeführt. Dieser ergab

einen vorläufigen Wert von 1,87 Promille.



Nachdem der bis dahin kooperative Hamburger zur Herausgabe seines

Fahrzeugschlüssels aufgefordert wurde (zur Verhinderung der

Weiterfahrt), kippte plötzlich seine Stimmung und er sperrte sich

gegen die Maßnahmen der Beamten. Die Beamten mussten letzlich

Pfefferspray einsetzen. Da der Hamburger auch weiterhin Drohungen

gegen seine Ex-Freundin aussprach, wurde er durch die Beamten zur

Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam

eingeliefert. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine

entsprechende Strafanzeige gefertigt.









