OH-Heringsdorf-Kalkberg / Mit dem Traktor gegen den Strommast

30. Juli 2019, 14:13 Uhr

Lübeck (ots) - Ein Unfall mit Folgen. Am gestrigen Montag (29.07.)

fuhr ein Traktor gegen einen Strommast - dieses hatte kurzfristig

Stromausfälle in den umliegenden Ortschaften zur Folge.



Gegen 18:00 Uhr fuhr offenbar aus Unachtsamkeit ein 23-jähriger

mit dem Traktor bei der Feldarbeit gegen einen Strommast. Der junge

Mann blieb unverletzt, allerdings musste die eingesetzte Feuerwehr

aus Heringsdorf den Strom abschalten lassen und eine Erdung

herstellen. Danach konnte er das Fahrzeug verlassen.



Nachdem die Ortschaft Kalkberg wieder ans Netz genommen wurde, kam

es hier aufgrund einer Überspannung zu einigen Kabelbränden bei

älteren Küchenmaschinen. Angehörige der FF Heringsdorf warnten die

anderen Haushalte. Zu Bränden kam es nicht.









