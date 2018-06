OH-Heiligenhafen-Weidestraße / Mit dem Auto gegen die Grundstücksmauer

von shz.de

25. Juni 2018, 13:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitagabend (22.06.) fuhr eine 42-jährige

Ostholsteinerin mit ihrem Nissan Pixo in der Weidestraße in Richtung

Postlandstraße. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr

gegen eine Steinmauer. Durch den Aufprall wurden die Airbags

ausgelöst. Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde die Fahrerin mit

leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch

eine Blutprobe entnommen. Ein vorläufiger Test der Polizei hatte

zuvor einen Wert von 2,31 Promille angezeigt.



Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen streute die Fahrbahn ab.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die massive Feldsteinmauer zeigte

keine Schäden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell