OH-Heiligenhafen / Vermisster 32-jähriger Thomas K. aus Heiligenhafen- Mithilfe erbeten

23. November 2019, 23:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Samstagabend (23.11.) wurde aus dem Krankenhaus in

Heiligenhafen der 32-jährige Thomas K. vermisst gemeldet. Er ist 185 cm groß und

hat eine kräftige Statur. Seine braunen Haare trägt er als Kurzhaarschnitt. Er

ist bekleidet mit einer dunklen, halblangen Jacke und schwarzer Jeans. Thomas K.

trägt eine Brille und als Sturzschutz einen dunkelblauen Lederhelm, da er

Epileptiker ist und nun dringend ärztliche Hilfe benötigt.



Nach polizeilichen Ermittlungen wurde er offenbar am Nachmittag gegen 15:30 Uhr

in 23758 Dazendorf zuletzt gesehen.



Wer Hinweise zum Aufenthalt von Thomas K. hat wird gebeten, die Polizei in

Heiligen- hafen, 04362-50370, den Kriminaldauerdienst in Lübeck, 0451-131-4604,

oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.



