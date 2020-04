OH-Heiligenhafen Mittwochnachmittag erneut Anrufe von falschen Polizisten in Heiligenhafen

Avatar_shz von shz.de

30. April 2020, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwoch (29.04.2020) haben sich in Heiligenhafen erneut Betrüger als Polizist am Telefon ausgegeben. Die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein ermittelt wegen des Verdachts des Betruges in mehreren Fällen.



"Hallo, mein Name ist Fabian Kapp, ich bin Polizeibeamter in Heiligenhafen...". Mit diesen Worten meldete sich ein Betrüger am Mittwochnachmittag telefonisch bei einem Geschädigten in Heiligenhafen. Der Anrufer, der sich am Telefon als Polizist des Heiligenhafener Reviers ausgab, fragte die potentiellen Opfer, ob sie Geld bei sich zu Hause aufbewahren würden. Die Geschädigten des versuchten Betruges bemerkten jedoch den Schwindel und reagierten genau richtig: Sie legten auf und informierten im Anschluss die richtige Polizei. Den angeblichen Beamten Fabian Kapp gibt es nicht.



Am Mittwochnachmittag wurden der Polizei insgesamt neun Fälle von Anrufen falscher Polizeibeamter im Bereich Heiligenhafen gemeldet. Glücklicherweise fiel keiner der Geschädigten auf den Betrug rein. Ein Vermögensschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Betruges.



Um auch weiterhin den Betrügern keine Chance zu geben, gibt die Polizei folgende Tipps:



- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf.



- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber.



- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse



Weitere Informationen zum Thema gibt es auf www.polizei-beratung.de.



Ein Flyer mit den wichtigsten Daten und Fakten zum Phänomen Falsche Polizeibeamte steht auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein zum Download bereit.



