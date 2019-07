OH-Heiligenhafen / Mitternachtslauf Heiligenhafen.

von shz.de

24. Juli 2019, 16:53 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Freitag (26.07.) auf Sonnabend

(27.06.) kommt es in der Heiligenhafener Innenstadt in der Zeit von

21.00 Uhr bis 01.00 Uhr wegen einer Laufveranstaltung zu

Straßensperrungen und Verkehrs- behinderungen. Autofahrer werden

gebeten, die Autobahnanschlussstellen zum Umfahren der Innenstadt zu

nutzen.









