OH_Heiligenhafen / Fußgängerin am Fußgängerüberweg gefährdet - die Polizei sucht Zeugen

von shz.de

11. Juni 2018, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (10.06.2018) kam es um 19.55 Uhr im

Bereich eines Fußgängerüberweges in Heiligenhafen zur Gefährdung

einer Fußgängerin.



Eine 27-jährige Ostholsteinerin beabsichtigte, die Bergstraße an

der Lichtzeichenanlage (LZA) in Richtung Stadtpark zu überqueren. Als

die Lichtzeichenanlage für die 27-jährige auf GRÜN sprang, nahm sie

einen weißen "Pickup" mit ostholsteiner Kennzeichen (OH - BA ...)

wahr, der mit hoher Geschwindigkeit die Bergstraße aus Richtung

Binnensee hinauf kam. Dessen Fahrer ordnete sich zwar zunächst auf

der für ihn nach links (in Richtung MARKT) führenden Fahrspur ein,

bog dann jedoch plötzlich nach rechts (in Richtung OLDENBURG) ab und

überfuhr den Fußgängerüberweg, den die Ostholsteinerin gerade zu

überschreiten im Begriff war. Der Frau und ihrem Hund ist

glücklicherweise nichts zugestoßen.



Den Fahrer des weißen "Pickup", der im Bereich der Ladefläche

einen blauen Schriftzug führte, beschreibt die Fußgängerin wie folgt:



- zirka 50 - 60 Jahre alt - weißes T-Shirt - braun gebranntes

Gesicht - Glatze bzw. Stoppelhaarschnitt - keine Brille



Vonseiten der Polizei in Heiligenhafen wurde ein strafrechtliches

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet. Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dessen

Fahrer werden auf dem Polizeirevier Heiligenhafen unter 04362 - 50370

entgegen genommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell