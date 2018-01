OH-Heiligenhafen / Einbruch in Heiligenhafen - Täter festgenommen - Haftbefehl erlassen!

von shz.de

erstellt am 09.Jan.2018 | 15:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag (06. Januar 2018) konnte die

Polizei in Heiligenhafen einen Einbrecher am Tatort ertappen und

festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem

Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft

genommen.



Am späten Samstagnachmittag (06.01.2018) meldete sich ein

77-jähriger Mann bei der Polizei in Heiligenhafen. Er erstattete

Anzeige wegen eines Einbruchs. Seinen Angaben nach hatte der Dieb

gewaltsam die Zugangstür seines Hauses in der Weidestraße geöffnet

und ein Fahrrad sowie ein Mobiltelefon entwendet. Der Ostholsteiner

konnte den Beamten gegenüber auch einen Tatverdacht äußern. Um sich

die entstandenen Beschädigungen und das betroffene Haus anzusehen,

fuhren die Beamten kurz nach der Anzeigenaufnahme zum Tatort - und

hatten Glück. Direkt vor dem Eingangstor des Hauses trafen sie auf

einen 46-jährigen Mann, der das zuvor entwendete Fahrrad des

Geschädigten mit sich führte. Der Ostholsteiner wurde wegen des

Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls vorläufig festgenommen und

zur Dienststelle gebracht. Vor dem Hintergrund weiterer Ermittlungen

stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige am selben Nachmittag

Schuhe in einem Bekleidungsgeschäft an der Mühlenstraße entwendet

hatte. Nach bisherigem Kenntnisstand soll er während der Tat die

Verkäuferin bedroht und sich anschließend aus dem Geschäft entfernt

haben.



Im weiteren Verlauf wurde der polizeibekannte Ostholsteiner auf

Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und

Verdachts des räuberischen Diebstahls antragsgemäß Haftbefehl wegen

Wiederholungsgefahr gegen den Beschuldigten. Der 46-Jährige sitzt nun

in der JVA Lübeck in Untersuchungshaft.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell