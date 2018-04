OH_Heiligenhafen / Brandstiftung an Kirchen - die Polizei sucht Zeugen

von shz.de

04. April 2018, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck:



In Heiligenhafen wurde vor den Türen von mittlerweile drei

verschiedenen Kirchen Feuer gelegt.



Sowohl im Zeitraum vom 01.04. auf den 02.04. (Sonntag auf Montag)

als auch in der Nacht auf den heutigen 04.04.2018 (Mittwoch) wurden

vor den hölzernen Eingangstüren von Kirchen im Heiligenhafener

Stadtgebiet Feuer gelegt. Durch den/die bisher noch unbekannten Täter

wurden jeweils Häufchen mit Unrat und Zeitungspapier vor den Türen

aufeinandergeschichtet und angezündet.



Betroffen von den Brandstiftungen war zunächst die Stadtkirche der

evangelisch lutherischen Kirchengemeinde in der Kirchenstraße

(Sonntag auf Montag) und in der Nacht auf Mittwoch (03. auf

04.04.2018) die Katholische Kirche Sankt Ansgar und die

Neuapostolische Kirche, beide in der Kirchhofstraße. Bei diesen

beiden Kirchen wurden die Feuer am Mittwochmorgen gegen 05.05 Uhr

entdeckt und der Polizei gemeldet.



Die Ermittlungen zu diesen Brandstiftungen werden bei der

Kriminalpolizeistelle in Oldenburg geführt. Hinweise zu möglichen

Tätern oder zu möglicherweise mit den Taten im Zusammenhang stehenden

Ereignissen werden dort unter 04361 - 10 550 entgegen genommen.









