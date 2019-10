OH_Heiligenhafen/ Brand eines Quads und Mofas - Vermutlich Brandstiftung

Avatar_shz von shz.de

09. Oktober 2019, 14:54 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (06./07.

Oktober 2019) brannten in Heiligenhafen in der Lerchenstraße ein Quad

und ein Mofa. Es werden Zeugen gesucht. Kurz nach 1 Uhr wurde ein

Feuer gemeldet. Polizei und Feuerwehr eilten zum Brandort. Neben der

Eingangstür eines Mehrfamilienhauses brannten die dort abgestellten

Fahrzeuge in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die

Heiligenhafener Feuerwehr gelöscht werden. Die Fassade des Hauses

wurde in Mitleidenschaft gezogen. Erste Hinweise ergaben, dass es

sich möglicherweise um Brandstiftung handeln könnte. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine sich vom

Tatort entfernende unbekannte dunkel gekleidete männliche Person

wurde von Zeugen gesehen. Weitere zweckdienliche Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei Oldenburg unter folgender Telefonnummer entgegen

04361-10550.









Rückfragen bitte an:

Heike Schmidt

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell