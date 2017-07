OH-Heiligenhafen/ Besuch der Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel in Heiligenhafen

Lübeck (ots) - Der heutige Besuch der Bundeskanzlerin am

Freitagnachmittag (14.07.) anlässlich eines Wahlkampauftrittes in

Heiligenhafen verlief aus polizeilicher Sicht ohne Vorkommnisse.

Durch die angekündigten Initiativen "Anglerdemo 3.0" und "Beltretter"

kam es zu keinen Beeinträchtigungen der Veranstaltung.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Jul.2017 | 19:53 Uhr