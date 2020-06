OH_Großenbrode / Misslungener Versuch, den Preis der Taxifahrt zu prellen

Avatar_shz von shz.de

23. Juni 2020, 14:39 Uhr

Lübeck (ots) - Nachdem ein Fahrgast sich am Montag (22.06.2020) gegen 20.55 Uhr von dem Taxifahrer am Bahnhof in Großenbrode unter dem Vorwand absetzen ließ, das benötigte Geld aus seinem dort geparkten Fahrzeug holen zu wollen, stieg er stattdessen in das Auto ein und brauste davon. Es sollte eine teure Taxifahrt werden....



Der Taxifahrer versuchte noch, dem flüchtenden, weißen Kastenwagen zu folgen, hatte ihn aufgrund der hohen Geschwindigkeit jedoch bald aus den Augen verloren. Folgerichtig begab sich der 58-jährige Ostholsteiner zur Polizei nach Heiligenhafen, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.



Von dort wurde eine Fahndung nach dem beschriebenen Kastenwagen mit britischem Kennzeichen ausgestrahlt, eine recht gute Beschreibung des Mannes in Handwerker-Arbeitskleidung mit der auffälligen Zahnlücke konnte der Taxifahrer den Beamten auch liefern.



Verschiedene Funkwagen schalteten sich in die Fahndung nach dem Flüchtigen ein, und schon bald konnte der weiße Kastenwagen im Bereich der BAB1-Anschlussstelle Luschendorf gestoppt werden.



Nach Abschluss der polizeilichen Formalitäten hatte der 36-jährige Handwerker nicht nur die Gebühr für die noch nicht bezahlte Taxifahrt in Höhe von 39,80 Euro zu entrichten. Darüber hinaus wurde gegen den britischen Staatsbürger ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet, und zur Sicherung des Strafverfahrens war von dem Handwerker schließlich auch noch eine Sicherheitsleistung von 365,- Euro einzuziehen.



Im Fazit eine wirklich teure Taxifahrt.



