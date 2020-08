OH-Großenbrode-B 207, RiFa Norden / Kontrolle an der Bundesstraße 207

Avatar_shz von shz.de

21. August 2020, 14:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (20.08.) führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz (PABR) eine Verkehrskontrolle durch. Polizisten der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin und ein Mitarbeiter des Kreises Ostholstein unterstützten. Geschwindigkeit, Verkehrstüchtigkeit, Ladungssicherung und Kraftfahrzeug-tuning sollten die Schwerpunkte sein.



Die zulässige Geschwindigkeit wurde im Vorfeld durch eine Messanlage des Kreises in Höhe Heiligenhafen-Ost überwacht. Trauriger Spritzenreiter im erlaubten 100 km/h Bereich waren zwei Fahrzeugführer mit 148 km/h und 143 km/h. Zudem wurden sechs Sicherheitsleistung genommen. Hier handelt es sich um ausländische Fahrzeugführer, die gleich bezahlen mussten. Zwei weitere werden mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die Messstelle passierten 2457 Fahrzeuge, davon war 236 Fahrzeuge zu schnell.



In der Kontrollstelle wurden insgesamt 112 Fahrzeuge überprüft. Bei sieben Kraftfahrzeugen mussten unzulässige Bauartveränderungen festgestellt und geahndet werden. Erfreulicherweise gab es bei den anderen Fahrzeugen keine Beanstandungen. Auch die durchgeführten Atemalkohol- und Drogentests waren ohne Befund.



In der Bilanz waren zu beanstanden: 230 Geschwindigkeitsüberschreitung sowie weitere sechs durch Fahrer:innen aus dem Ausland und unzulässige Veränderungen an sieben Fahrzeugen.



Die Kontrollen werden fortgesetzt.



