OH_Grönwohldshorst / Verkehrsunfall mit vier Verletzten

von shz.de

erstellt am 29.Nov.2017 | 13:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwochvormittag (29.11.2017) kam es um 09.30

Uhr in der Ortschaft Grönwohldshorst zu einem Zusammenstoß zweier

Pkw. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer.



Ein allein im Fahrzeug befindlicher, 50-jähriger Mann aus

Ostholstein befuhr mit seinem Pkw Seat die Kreisstraße 51 aus

Richtung Kellenhusen kommend und beabsichtigte, nach links in

Richtung Cismar auf die Bundesstraße 501 abzubiegen.



Eine Familie aus Ostholstein (29, 26 und 3 Jahre alt) befuhr mit

einem Pkw VW Golf die B 501 aus Richtung Cismar kommend in Richtung

Dahme.



Es kam im Einmündungsbereich der K 51 und der B 501 um 09.30 Uhr

zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Seat wurde

schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker

Klinik geflogen. Die Eltern und das dreijährige Kind in dem

vorfahrtberechtigten VW Golf wurden leicht verletzt und mit

Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik transportiert.



Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Die B 501 wurde im Zeitraum der

Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für zirka 90 Minuten

komplett gesperrt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell