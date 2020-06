OH-Grömitz / Unbekannte versuchten einem Pony ein Ohr abzuschneiden - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

23. Juni 2020, 10:13 Uhr

Lübeck (ots) - Montagvormittag (22.06.2020) teilte eine Ponybesitzerin der Polizei in Grömitz mit, dass offensichtlich unbekannte Täter auf einer Weide versucht haben ihrem 26 Jahre alten Pony ein Ohr abzuschneiden. Das Pony wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und warnt andere Pferdebesitzer.



Gegen 11:00 Uhr stellte die 19-jährige Ostholsteinerin auf ihrer Pferdeweide in der Straße Pappelhof in Grömitz fest, dass der komplette Kopf ihres Ponys blutverschmiert war. Das linke Ohr des Ponys wies eine tiefe gerade Schnittverletzung auf. Den Ermittlungen zufolge konnte ausgeschlossen werden, dass diese Verletzung durch ein anderes Pferd oder einen scharfen Gegenstand auf der Weide verursacht wurde. Ein Tierarzt behandelte das verletzte Pony und versorgte die Wunde.



Die Beamten der Polizeistation Grömitz haben strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen und suchen Zeugen, die das Tatgeschehen oder verdächtige Personen am Montagmorgen zwischen 08:00 und 11:00 Uhr auf/an der Weide Pappelhof beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Grömitz per E-Mail Groemitz.Pst@polizei.landsh.de oder unter der Rufnummer 04562-22000 entgegen.



