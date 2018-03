OH_Fehmarn / Wasserschutzpolizei unterbindet illegale Fischerei /

von shz.de

15. März 2018, 12:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwoch (14. März 2018) gelang es den Beamten

der Wasserschutzpolizeistation Puttgarden/Fehmarn im Rahmen ihrer

Fischereiaufsicht auf der Ostsee am Weststrand der Insel Fehmarn

mehrere illegal ausgebrachte Stellnetze zu beschlagnahmen.



Gegen 16:30 Uhr stellte ein aufmerksamer Bürger am Weststrand ein

Stellnetz fest, welches in Ufernähe ohne Kennzeichnung ausgebracht

war. Er informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten

der Wasserschutzpolizeistation Fehmarn fanden gemeinsam mit dem

Zeugen zwei weitere Stellnetze. Bei diesen Stellnetzen handelt es

sich offensichtlich um so genannte Kiemennetze. Dabei schwimmen die

Fische in die Netzmaschen ein und bleiben in Höhe der Kiemen stecken.

Als Grundgewichte wurden Hühnergötter (Steine mit Löchern) anstelle

der vorgeschriebenen Bleigewichte verwendet. Insgesamt waren Netze

mit einer Gesamtlänge von circa 120 Meter illegal ausgebracht worden.

Die Netze wurden zur Einziehung beschlagnahmt und werden nach

Abschluss der Ermittlungen entsorgt. Fische befanden sich nicht in

den Netzen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der

Küstenfischereiordnung wurde eingeleitet. Derartige Verstöße können

mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.



