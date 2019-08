OH-Fehmarn / Radfahrer stürzt - 2,7 Promille

Avatar_shz von shz.de

29. August 2019, 11:02 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Mittwoch (28.09.) kam es im Bereich

Fehmarn im Mummendorfer Weg zu einem Unfall, bei dem sich ein

Radfahrer leicht verletzte.



Der 53-jährige Ostholsteiner verlor nach ersten Erkenntnissen

gegen 18:45 Uhr die Kontrolle über sein Elektrofahrrad und querte

nach links die Fahrbahn, fuhr über den dortigen Bordstein und

anschließend in den dortigen Graben. Hier stürzte er und zog sich

mehrere Schürfwunden zu.



Ein Test ergab als vorläufigen Wert 2,7 Promille. Dieses hatte

eine Blutprobe zur Folge.









