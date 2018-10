OH-Fehmarn : Radfahrer bespuckt Fußgänger auf Gehweg - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

19. Oktober 2018, 13:23 Uhr

Lübeck (ots) - Donnerstagabend (18. Oktober 2018) ist in Burg auf

Fehmarn ein Fußgänger von einem Radfahrer offenbar bespuckt,

beleidigt und bedroht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen

Radfahrer geben können.



Es war circa 22.15 Uhr, als sich ein 69-jähriger Mann in Burg auf

Fehmarn auf dem Heimweg befand. Dabei ging er zu Fuß auf dem

Bürgersteig des Staakenswegs. Aus Richtung Burgstaaken kam dem

Ostholsteiner ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegen. Der 69-Jährige

sprach den Radfahrer an und teilte ihm mit, dass er auf dem Fußweg

fahre und doch bitte die Straße nutzen solle. Daraufhin soll der

Radfahrer den Ostholsteiner schwer beleidigt und ihn mit dem Tod

bedroht haben. Abschließend spuckte er ihm mitten ins Gesicht und

fuhr in Richtung des dortigen Reiterplatzes davon.



Die Beamten der Polizeistation Fehmarn ermitteln in dieser Sache

wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung.

Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem

Tatverdächtigen geben können. Es soll sich der Beschreibung nach um

einen Mann Anfang 30 mit schütterem Haar gehandelt haben. Er sprach

akzentfrei Deutsch, trug einen Rucksack und soll am Donnerstagabend

mit einem sportlichen Fahrrad, wahrscheinlich mit einem Mountainbike,

unterwegs gewesen sein. Zeugen, die den Mann kennen oder sonstige

Hinweis zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Fehmarn unter der Telefonnummer 04371 - 503080 zu

melden.









