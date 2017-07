OH-Fehmarn-Puttgarden / Verdacht des Diebstahls auf der Fähre "Schleswig-Holstein" in Puttgarden

Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (31. Juli 2017)

überprüfte die Polizei 50 Personen, die in einem Bus auf der Fähre

"Schleswig-Holstein" von Rødby nach Puttgarden unterwegs waren.

Mitteilungen des Fährpersonals zufolge sollten mehrere Kleingruppen

der Reisegesellschaft Alkoholika und Parfümerieartikel entwendet

haben. Es wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.



Gegen 00.30 Uhr (31. Juli 2017) legte die Fähre

"Schleswig-Holstein" im Fährhafen Puttgarden an. An Bord des Schiffes

befanden sich 50 Busreisende aus dem osteuropäischen Raum. Angaben

von Mitarbeitern der Fährgesellschaft zufolge sollten mehrere kleine

Gruppen der Reisenden während der Überfahrt von Rødby nach Puttgarden

Alkoholika und Parfümerieartikel aus den Geschäften an Bord entwendet

haben. Im Fährhafen Puttgarden wurde der Bus mit der Reisegruppe von

mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen in Empfang genommen. Alle 50

Reisende wurden kontrolliert und ihre Identitäten festgestellt.



Auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde der Bus samt

Inhalt beschlagnahmt und anschließend in einer Halle durchsucht.

Zwischen den Ablagen im Bus fanden die Beamten diverse alkoholische

Getränke. In dem Anhänger des Busses und im Fahrgastraum konnten

zudem auseinandergebaute Fahrräder und etliche Pakete festgestellt

werden. Zwei Fahrräder und einige Alkoholika wurden durch die Polizei

sichergestellt. Ein Reisender konnte aufgrund eines vorliegenden

internationalen Haftbefehls festgenommen werden. Nach Abschluss der

Durchsuchungsmaßnahmen setzte die Reisegruppe ihren Weg nach Rumänien

fort.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2006

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 31.Jul.2017 | 14:13 Uhr