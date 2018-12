OH_Fehmarn / Nächtliche Körperverletzung in Burg auf Fehmarn - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

20. Dezember 2018, 11:33 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht vom 15.12. auf den 16.12.2018 (Samstag

auf Sonntag) wurden zwei 15- und 17-jährige Ostholsteiner gegen 03.20

Uhr in der Bahnhofstraße von Burg auf Fehmarn Geschädigte einer

Körperverletzung.



Den bisherigen Ermittlungen der Polizeistation Fehmarn zufolge

hielten die beiden Geschädigten sich im Bereich auf der Straße vor

den dortigen Gaststätten auf, als sie von einem 24-jährigen

Ostholsteiner angegriffen wurden. Beide Jugendlichen wurden

geschlagen, einem der Geschädigten wurde am Boden liegend noch in das

Gesicht getreten.



Gegen den Beschuldigten dieser "Gefährlichen Körperverletzung"

wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weil

sich zum Zeitpunkt der Tatbegehung noch zahlreiche weitere Personen

im beschriebenen Bereich aufgehalten haben sollen, bitten die

Ermittler der Polizeistation Fehmarn diese Zeugen, sich unter 04371 -

50 30 80 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.









