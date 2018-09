OH-Fehmarn-Landesstraße 209 zw. Lemkendorf und Petersdorf / Bei Unfall Glück gehabt

von shz.de

12. September 2018, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (11.09.) kam es im

Bereich der Landesstraße 209 zu einem Unfall. Ein 70-jähriger

Ostholsteiner verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der

Fahrbahn ein. Er blieb unverletzt. Allerdings wurde Atemalkohol

festgestellt. Ein Test ergab 1,98 Promille.



Gegen 19.00 Uhr wurde der Polizei ein Unfall auf der L 309

zwischen Lemkendorf und Petersdorf gemeldet. Zeugen hatten

beobachtet, wie ein silberfarbener Suzuki Grand Vitara mehrfach

während der Fahrt in sogenannten Schlangenlinien die Mittellinie

überfuhr. Dann verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein

Fahrzeug und geriet nach rechts auf die Bankette. Der Wagen

touchierte einen Baum, drehte sich um 90 Grad und kam halbseitig im

Straßengraben zum Stehen.



Nach kurzer Sichtung stellten die herbeigerufenen

Rettungssanitäter fest, dass der 70-jährige Fahrer unverletzt war.



Die Polizisten stellten aber Atemalkoholgeruch fest. Ein

freiwilliger Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,98 Promille. Ein

Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines waren die

Folge.



Der Wagen stellt einen Totalschaden dar und musste abgeschleppt

werden.









