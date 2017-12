OH - Fehmarn / Abgelenkt durch Handynutzung: Radfahrer prallt gegen PKW

von shz.de

erstellt am 20.Dez.2017 | 14:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwochmorgen (20. Dezember 2017) prallte ein

Radfahrer auf der Insel Fehmarn gegen einen haltenden PKW.

Unfallursache: Der junge Radler war durch die Nutzung seines Handys

abgelenkt.



Gegen 09.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fehmaraner mit seinem

Fahrrad den Parkplatz Burgstaaken auf der Insel Fehmarn. Direkt am

Hafenbecken war er dabei offenbar durch die Nutzung seines Handys so

abgelenkt, dass er einen vor sich haltenden VW Touran übersah. Der

junge Mann prallte mit seinem Herrenrad auf das Heck des Fahrzeugs.

In der Folge zersplitterte die Heckscheibe des VW, an der

Kofferraumklappe und der Stoßstange entstanden Lackschäden. Die Höhe

des Sachschadens beläuft sich auf circa 500 Euro.



Der gestürzte Radfahrer musste mit leichten Schnittverletzungen in

ein Krankenhaus gebracht werden. Der kurze Blick auf das Handy war

für ihn nicht nur schmerzhaft, sondern wird auch teuer: Die Nutzung

eines Mobiltelefons auf dem Fahrrad mit anschließendem Unfall schlägt

mit einem Bußgeld von 100 Euro zu Buche.









