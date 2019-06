OH-Eutin : Zimmerbrand in Eutiner Alten- und Pflegeheim

von shz.de

18. Juni 2019, 15:53 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht zu Dienstag (18. Juni 2019) ist in

einem Alten-und Pflegeheim in Eutin ein Feuer ausgebrochen. Bewohner

der Einrichtung wurden nicht verletzt, es entstand jedoch nicht

unerheblicher Sachschaden. Die Eutiner Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Gegen 02.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brand in der

Waldstraße in Eutin alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte

waren die Bewohner des Alten- und Pflegeheimes bereits in Sicherheit

gebracht worden, das Pflegepersonal hatte nach der Räumung zudem

vorbildlich die Sicherheitstüren des betroffenen Gebäudetraktes im 2.

Stockwerk geschlossen. Verletzt wurde niemand.



Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in einem Zimmer einer

80-jährigen Bewohnerin im 2. Stockwerk des Heimes ausgebrochen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und ein

Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Aufgrund

des Feuers und der Hitzeentwicklung wurde die Zimmereinrichtung stark

beschädigt, das betroffene Zimmer durch Ruß und Löschwasser in

Mitleidenschaft gezogen. Der Raum ist nicht mehr nutzbar. Die Höhe

des Sachschadens wird auf eine vierstellige Summe geschätzt.



Die Eutiner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Die Ermittlungen gehen in mehrere Richtungen, die genaue

Brandursache steht noch nicht fest. Es gibt derzeit keine Hinweise

auf eine vorsätzliche Brandlegung. Der Brandort wurde im Zuge der

Ermittlungen beschlagnahmt.









