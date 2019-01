OH_Eutin / Verdächtiger Fund in einem Bunker

von shz.de

27. Januar 2019, 20:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (27.01.2019) gelangten ein

Vater und seine beiden Söhne in Eutin in einen ehemaligen Bunker.

Weil sie dort in die Nähe von möglicherweise gesundheitsgefährdenden

Substanzen gelangt waren, begaben der Vater und seine Kinder sich

vorsorglich in eine Klinik.



Der Bunker in der Straße Steinredder war den Anwohnern allgemein

bekannt, galt jedoch als nicht mehr zugänglich.



Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war es dem Vater

und seinen Söhnen dennoch gelungen, in das Innere des Bunkers

vorzudringen. Nachdem sie dort auf einem Tisch einige Fläschchen

entdeckt hatten, in denen sich laut Aufschrift ein chemischer

Kampfstoff befunden haben könnte, hätten der Vater und seine Kinder

sich in die Klinik begeben, um sich untersuchen zu lassen. Über das

Krankenhaus wurden gegen 16.15 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert.



Durch den Löschzug Gefahrgut Ostholstein (LZG) konnten gegen 19.10

Uhr vier Kartuschen in einem Karton aus dem Bunker

heraustransportiert werden. Eine Untersuchung der Glasbehälter führte

noch am Abend zu dem Ergebnis, dass es sich um komplett leere und

harmlose Prüfröhrchen für den Nachweis von Phosgen gehandelt hat.



Eine nachhaltige Verhinderung des Betretens des Bunkers wird durch

das Ordnungsamt des Kreises Ostholstein als Eigentümer der Anlage

veranlasst.









