OH-Eutin / Räumung eines Mehrfamilienhauses nach Gasgeruch

01. Februar 2019, 09:13 Uhr

Lübeck (ots) - In der Straße Rehhorst in Eutin ist es heute Nacht

(01.02.2019) zu einer Räumung eines Mehrfamilienhauses (MFH)

gekommen, da Gasgeruch wahrgenommen wurde.



Gegen 0:00 Uhr stellte eine 47-jährige Bewohnerin des MFH während

eines Toilettenganges in ihrer Küche Gasgeruch fest und betätigte

unverzüglich den Notruf. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte

von Polizei und Feuerwehr räumten das Haus, in dem insgesamt elf

Personen gemeldet sind, und führten die Bewohner auf die Straße.



Anschließend begann die Feuerwehr unter Hinzuziehung eines

Mitarbeiters der Stadtwerke mit der Absuche des Hauses nach einer

möglichen Leckage, die wenige Zeit später an einer fehlerhaften

Verschraubung einer Gastherme ausgemacht und behoben werden konnte.



Somit durften die Bewohner, nur etwa 30 Minuten nachdem sie ihre

Wohnungen verlassen mussten, diese wieder aufsuchen.









