OH- Eutin/Innenstadt/ Erneut mehrere Fensterscheiben eingeschlagen

20. August 2020, 14:02 Uhr

Lübeck (ots) - Am späten Donnerstagabend (10.08) wurden mehrere Fensterscheiben in der Innenstadt Eutins von vermutlich einem unbekannten Täter beschädigt und zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.



Um 23:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, dass er auf dem Schulhof der Carl-Maria-von-Weber-Schule lautes Klirren wahrgenommen habe und im Anschluss wieder ein lautes Geräusch aus Richtung Kaufhaus hörte. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass an der Sporthalle insgesamt 8 Fenster eingeschlagen wurden. Im Innenstadtbereich war zudem ein Fenster des Kaufhauses stark beschädigt und eingerissen. Eine Anwohnerin schilderte der Polizei, dass sie zur Tatzeit einen Mann laut telefonierend die Peterstraße in Richtung Segenhörn entlanggehen sah. Ihren Angaben nach soll der untersetzte Mann ca. 1,70m groß und 30-40 Jahre alt sein. Er trug eine blaue Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover und ein beiges Cap.



Die Polizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04521-801-0.



