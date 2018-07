OH_Eutin / Frau durch einen Schuss mit Luftgewehr verletzt - Täter konnte ermittelt werden und gestand die Tat

von shz.de

27. Juli 2018, 10:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstag (14.07.2018) wurde in Eutin vor dem

Hotel Rigoletto geschossen. Dabei ist eine 63-jährige Ostholsteinerin

getroffen und verletzt worden. Durch intensive Tatortarbeit der

Polizei aus Eutin und Bad Malente konnte der Täter nun überführt

werden.



Gegen 11.15 Uhr ging die Ostholsteinerin auf dem Fußweg des

Segenhörn 4 in Eutin. Plötzlich bemerkte sie einen starken Schmerz in

ihrer Hand und stellte dann eine blutende Platzwunde fest. Sie war

sich sofort sicher, dass die Verletzung nur durch einen Schuss aus

einem Luftgewehr entstanden sein konnte und rief die Polizei über den

Notruf 110. Laut Zeugenaussagen wurden bereits zuvor mehrere Schüsse

wahrgenommen.



Die Polizei aus Bad Malente und Eutin begann mit einer intensiven

Tatortarbeit. Sie stellten ein Hinweisschild des Ostholsteinischen

Reitervereins fest, welches mehrfach beschossen wurde. Es konnten

sieben Einschüsse festgestellt werden. Die dort feststeckende

Munition wurde sichergestellt. Eine Schussanalyse vor Ort ergab den

entscheidenden Hinweis auf den Tatort. Die Schüsse wurden aus einem

Gebäude abgegeben. Die Bewohner des Gebäudes wurden befragt. Auf

Nachfrage konnte dann bei einem der Bewohner des Hauses das gesuchte

Luftgewehr und die Munition festgestellt und als Beweismittel

beschlagnahmt werden. Der in Eutin lebende Mann räumte die Tat ein

und lieferte bei einer anschließenden Vernehmung auf dem

Polizeirevier Eutin ein umfassendes und glaubwürdiges Geständnis ab.

Der 29-jährige Ostholsteiner hat nun mit einer empfindlichen Strafe

zu rechnen.



