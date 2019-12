OH - Eutin - B 76 Pkw nach Steinwurf von Brücke beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

18. Dezember 2019, 13:02 Uhr

Lübeck (ots) - Bereits am 24.11.2019 (Sonntag) kam es nachmittags zu einem

gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine männliche Person soll gegen

15.15 Uhr einen Stein von der Wirtschaftsbrücke (Zum Papenmoor/Alter Braaker

Mühlenweg) auf einen vorbeifahrenden Pkw geworfen haben. Das Polizeirevier Eutin

bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 04521-8010.



Ein 62-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw-Smart aus Richtung Süsel

kommend in Richtung Plön. Kurz vor der Wirtschaftsbrücke bemerkte der

Fahrzeugführer eine junge (vermutlich männliche) Person auf der Brücke. Die

Person sah in Richtung der nahenden Fahrzeuge. Beim Unterfahren der Brücke

bemerkte die 57-jährige Beifahrerin, dass die Person auf die andere Seite der

Brücke lief. Fast zeitgleich schlug ein Stein in die Windschutzscheibe des Smart

ein. Der Fahrzeugführer hielt den Pkw sofort an und verfolgte den mutmaßlichen

Steinewerfer zu Fuß, konnte diesen jedoch nicht mehr antreffen. Zwei

Passantinnen, die der Fahrzeugführer in Tatortnähe antraf, konnten seine eigenen

Wahrnehmungen zur Personenbeschreibung bestätigen. Demnach handelt es sich bei

dem Tatverdächtigen um einen jungen Mann mit einem dunklen/blauen Anorak mit

Kapuze. Die Kapuze war zur Tatzeit über den Kopf gezogen. Die Passantinnen

konnten noch ergänzen, dass diese Person ein blaues Fahrrad mit sich führte. Die

Namen der älteren Damen hat der Mann nicht erfragt und beim Eintreffen der

Polizei waren diese auch nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Eutin bittet

darum, dass sich die beiden Damen und eventuelle weitere Zeugen bei der Polizei

melden.



