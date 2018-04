OH_Damlos / Vollkontrolle auf dem Rastplatz Damlos (BAB 1)

von shz.de

Lübeck (ots) - Am Dienstag (17.04.2018) führte die "Gemeinsame

Fahndungsgruppe Schengen Süd" (GFGS) in der Zeit von 18.00 - 23.00

Uhr eine Kontrolle auf der BAB 1, Rastplatz Damlos, durch.



Unterstützt wurde die GFGS durch Beamte der

Bundespolizeiinspektion Kiel, dem Zoll aus Heiligenhafen und Kiel

(mit Drogenspürhund), den Kollegen des Zolls mit der mobilen

Röntgenanlage aus Hamburg und durch Kollegen der Landespolizei aus

Lübeck, Kiel, Hamburg sowie durch Beamte des PABR Scharbeutz.

Zusätzlich hospitierten Polizisten aus Norwegen bei der Kontrolle.



Insgesamt wurden zirka 150 Fahrzeuge kontrolliert. Bei der

Kontrolle eines Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der

Fahrzeugführer den Pkw unter Drogeneinwirkung führte. Im Fahrzeug

wurden darüber hinaus ein Päckchen Marihuana sowie ein nach dem

Waffengesetz verbotenes Messer festgestellt: diese Sachen wurden

beschlagnahmt. Beide Personen im Fahrzeug wurden vorläufig

festgenommen, dem Fahrzeugführer wurde wegen des Führens eines

Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung zusätzlich eine Blutprobe

entnommen.



Des Weiteren wurden bei dieser Kontrolle unter anderem drei

Fahrten unter Drogeneinwirkung, einmal unbefugte Handynutzung, zwei

Überladungen, fünf Verstöße nach dem Fahrpersonalrecht, ein offener

Haftbefehl, fünf Fälle von Kennzeichenmissbrauch sowie ein Fall von

"Fälschung technischer Aufzeichnungen" festgestellt.



Im Fazit ist festzustellen, dass die Zusammenarbeit der

unterschiedlichen Behörden einmal mehr erfolgreich funktioniert hat

und dadurch zahlreiche Rechtsverstöße aufgedeckt und die Verursacher

aus dem Verkehr gezogen werden konnten.









