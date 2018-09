OH - Dakendorf / Asbestplatten illegal in der Feldmark entsorgt

von shz.de

20. September 2018, 14:33 Uhr

Lübeck (ots) -



In der Zeit von Sonntag (09.09.2018) bis Dienstag (11.09.2018)

wurden in der Gemeinde Ahrensbök neben einem Feldweg, der von

Dakendorf in Richtung des Reinfelder Staatforstes führt, von bisher

unbekannten Tätern insgesamt mehr als 30 Asbest-Zementplatten und ein

Sack mit Glaswolle entsorgt.



Die Ablagestelle liegt an einem sehr engen Feldweg von der Straße

"Dakendorfer Gründen" in Richtung Forst Hasselhorst. Aufgrund der

Größe und Menge der Platten (250 cm x 100 cm) gehen die Ermittler

derzeit davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handeln

dürfte, die an der Tatausführung beteiligt waren. Zum Transport wird

wahrscheinlich ein Kleintransporter oder ein Pritschenwagen verwendet

worden sein. Es dürfte vorher ein Dach eines alten Gebäudes von bis

zu 80 m² mit den Platten gedeckt gewesen sein. Neben den

Asbestplatten wurde auch noch ein "Gelber Sack" mit weißer

Mineralwolle dort abgelegt.



Die Schadstoffe gehören staubdicht verpackt und einem

fachgerechten Entsorgungsbetrieb zugeführt. Weil dies nicht erfolgte,

wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen

ermittelt.



Wer in dem benannten Zeitraum die Tat betreffende Beobachtungen

gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem Umweltermittlungsdienst des

Polizei Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz unter der

Telefonnummer 04524 - 7077-610 zu melden.









Rückfragen bitte an:

Maik Seidel

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell