OH-Bujendorf / Alkoholisierter Ostholsteiner leistet Widerstand

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 15:02 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstagabend (01.02.2020) kam es in Bujendorf zu einem

vermeintlichen Angriff gegen ein Taxi mit einem Degen. Ein 41-jähriger

Ostholsteiner soll damit das Taxi beschädigt haben. Bei der späteren

Sachverhaltsklärung leistete der Angreifer erheblichen Widerstand gegen die

eingesetzten Polizeibeamten.



Gegen 22:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus Malente und Scharbeutz nach

Bujendorf entsandt, da dort eine Bedrohung mit einem Degen stattgefunden haben

sollte. Demnach soll eine Person ein Taxi gerufen haben, dieses jedoch aufgrund

von Zahlungsunfähigkeit nicht mehr gewollt haben. Um dem Taxifahrer Nachdruck zu

verleihen, sich wieder zu entfernen, habe er gegen die Fahrertür getreten und

mit einer Art Degen oder Machete gegen das Fahrzeug geschlagen. Dadurch wurde

das Taxi beschädigt. Der Taxifahrer entfernte sich und rief die Polizei. Die

Beamten konnten die Wohnung des Tatverdächtigen betreten und dort auf dem

Fußboden einen offenen Degen feststellen. Als die Beamten diesen zur

Sicherstellung an sich nehmen wollten, wurde der Angreifer schlagartig

aggressiv. Er versuchte, den Degen aufzuheben, was unterbunden werden konnte.

Der aufgebrachte Mann probierte nun, dem mit dem Degen nach draußen gehenden

Polizisten zu folgen, indem er einen Beamten schubste und dessen Kollegen mit

der Faust gegen den Arm schlug. Weil ein vernünftiges Gespräch mit der Person

nicht möglich war, zogen sich die Streifenwagenbesatzungen letztlich zurück und

begaben sich in ihre Fahrzeuge. Der Angreifer stellte sich jedoch so an einen

der Streifenwagen, dass dieser nicht gefahrfrei losfahren konnte. Daraufhin

öffnete der Beifahrer das Seitenfenster, um den Störer aufzufordern, beiseite zu

treten. Daraufhin sprang er mit dem Kopf voran durch das Fenster in den

Streifenwagen und erreichte fast die Mittelkonsole.



Das gab den Beamten Gelegenheit, ihm Handfesseln anzulegen. Um weitere

Straftaten zu verhindern, sollte er nun dem zentralen Polizeigewahrsam in Lübeck

zugeführt werden. Auch hier sperrte der renitente Ostholsteiner sich und

versuchte, nach den Polizisten zu treten. Fortwährend sprach er Beleidigungen

gegenüber den Beamten aus.



Im Zentralgewahrsam erfolgte eine ärztliche Begutachtung. Ein Atemalkoholtest

konnte nicht durchgeführt werden. Jedoch schloss der Arzt aufgrund des

Gesamtverhaltens einen Drogenkonsum nicht aus. Dies hatte die Entnahme einer

Blutprobe zur Feststellung des Alkohol- und Betäubungsmittelgehalts zur Folge.



Insgesamt wurden gegen den Beschuldigten nun Strafverfahren u.a. wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung, Widerstandes gegen und Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, Betrugs und Beleidigung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Maik Seidel

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4511165

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell