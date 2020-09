OH-Bereich Oldenburg in Holstein / Fahrrad sichergestellt- Eigentümer gesucht

Avatar_shz von shz.de

07. September 2020, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Die Polizei in Oldenburg hat Mitte März 2020 ein Herrenfahrrad im Bereich Wangels sichergestellt. Es wird zurzeit vermutet, dass es entwendet wurde. Bisher liegt den Ermittlern aber noch keine Diebstahlsanzeige vor. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes 28 Zoll Herren-Treckingrad der Marke "Gudereit". Es hat eine 7-Gang-Kettenschaltung und braunfarbene Handgriffe. Hinweise zum Eigentümer werden bei der Polizeistation in Oldenburg/H. unter der Rufnummer 04361-10550 oder per Mail unter Oldenburg.PSt@polizei.landsh.de erbeten.



