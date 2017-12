OH-Bad Schwartau / Verdacht des Raubes in Bad Schwartau - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

erstellt am 07.Dez.2017 | 15:23 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (07.

Dezember 2017) griffen zwei unbekannte Tatverdächtige eine Frau in

Bad Schwartau an und beraubten sie anschließend ihres Geldes. Dabei

wurde die Geschädigte nicht unerheblich verletzt und musste in ein

Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen

Verdacht des Raubes und sucht Zeugen.



Gegen 21:45 Uhr, war eine 49-jährige Frau nach dem Einkaufen in

einem Supermarkt zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Im der Rensefelder

Straße begab sie sich über einen dunklen "Stichweg" in Richtung

Marktapotheke/Volksbank. Dort traf sie auf zwei männliche

Heranwachsende. Die eine männliche Person sprang auf sie zu und griff

sie gemeinsam mit einem zweiten Tatverdächtigen an. Auf dem Boden

liegend wurde weiter auf sie eingetreten. Im weiteren Verlauf nahmen

die Täter die Geldbörse und die zuvor gekauften Zigaretten aus ihrer

Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Verletzt und

orientierungslos irrte die Frau bis zum Eintreffen auf dem

Polizeirevier Bad Schwartau um 03:35 Uhr, ziellos durch das

Stadtgebiet. Nachdem sie die Polizei erreichte, wurde sie zur

Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Die Bad Schwartauer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den

Tatverdächtigen und dem Tathergang machen können. Einer der Angreifer

ist circa 16-18 Jahre alt, 170-175 cm groß und schlank. Während der

Tat trug er schwarze Kleidung und weiße Turnschuhe. Zur zweiten

männlichen Person ist bekannt, dass es sich um einen schlanken Mann

im Alter von ebenfalls 16-18 Jahren gehandelt haben soll. Er hat

einen Oberlippenbart, trug eine Mütze und einen dunklen

Kapuzenpullover. Darüber hinaus wird ein Mann gesucht, der am

Busbahnhof in Bad Schwartau auf die Geschädigte aufmerksam wurde und

ihr sagte, dass sie zur Polizei gehen soll. Sachdienliche Hinweise

nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451-220750 entgegen.



