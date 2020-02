OH Bad Schwartau / Verdacht auf Giftköder in Bad Schwartau

Avatar_shz von shz.de

07. Februar 2020, 11:22 Uhr

Lübeck (ots) - Dem Polizeirevier Bad Schwartau wurde am gestrigen Donnerstag,

06.02.20, telefonisch angezeigt, dass ein Hund beim Spazierengehen im Riesebusch

offenbar etwas Giftiges gefressen habe.



Die Anruferin teilte mit, dass sie am 05.02. mit ihrem Labrador im Riesebusch

spazieren gegangen sei. Im Förster-Otto-Weg, auf der dortigen Anhöhe, habe der

Hund irgendetwas gefressen. Genauere Angaben hierzu konnte die Ostholsteinerin

nicht machen. Die Hundebesitzerin hatte dieser Beobachtung zunächst keine

Bedeutung beigemessen.



Circa zwei Stunden später bekam der Hund jedoch Krämpfe, die Dame suchte einen

Tierarzt auf.



Im Zuge der dortigen Behandlung wurde bei dem Hund eine Vergiftung festgestellt.



Vonseiten des Polizeirevieres Bad Schwartau wurden Ermittlungen wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.



