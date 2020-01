OH _ Bad Schwartau / Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Avatar_shz von shz.de

17. Januar 2020, 11:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Sonntag, 12.01.2020, gegen 23.30 Uhr, befuhr eine 18-jährige

Fahrzeugführerin aus Ostholstein mit ihrem Pkw Renault Captur in Bad Schwartau

die Sereetzer Straße vom Riesebusch kommend in Richtung Sereetz, Schwartauer

Straße.



Unmittelbar hinter der Bahnunterführung wurde ihr Renault von einem anderen Pkw

überholt. Bei diesem Überholmanöver kollidierten beide Fahrzeuge. Es entstand,

zumindest an dem Renault der jungen Frau, erheblicher Sachschaden. Der

verursachende Pkw entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort in Richtung

Sereetz.



Bei dem flüchtigen Pkw habe es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt, der

somit rechtsseitig erheblich beschädigt sein müsste.



Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden auf dem Polizeirevier Bad

Schwartau geführt. Die Ermittler fragen: Wer kann zu dem Unfall in der Nacht von

Sonntag auf Montag (12. auf 13. Januar 2020) sachdienliche Hinweise geben oder

wem ist seit Anfang dieser Woche ein rechtsseitig beschädigtes, dunkles Fahrzeug

aufgefallen? Hinweise werden unter 0451 - 220 750 an das Polizeirevier Bad

Schwartau erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



