OH Bad Schwartau / Nach technischen Defekt treten ca. 600 Liter Heizöl aus

07. Februar 2020, 10:33 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der

Staatsanwaltschaft Lübeck



Beim Betanken des Tanks in einem Firmengebäude in Bad Schwartau traten aufgrund

eines technischen Defekts größere Mengen Heizöl aus und liefen über die Straße

in eine Au.



Am Donnerstag, 06.02.2020, betankte ein Heizölfahrer den Tank in einem

Firmengebäude eines Gewerbebetriebes in der Clever Landstraße in Bad Schwartau.

Aufgrund eines technischen Defektes platzte gegen 11.40 Uhr der 1500 Liter

fassende Kunststoffheizöltank und es traten knapp 600 Liter Heizöl aus.



Das Öl lief aus den Werkstatträumen über den Hofplatz auf die geteerte Straße

und den Gehweg, von dort in die Oberflächenentwässerung und gelangte schließlich

in die circa 600 Meter entfernte Clever Au.



Durch die Feuerwehr Bad Schwartau wurden in der Clever Au Ölsperren und auf

verunreinigten Straßen - und Gehwegbereichen Ölbindemittel ausgebracht.



In Absprache mit den Behörden der Stadt Bad Schwartau und des Kreises

Ostholstein wurde ausgetretenes Öl von Straße und Gehweg durch die eine

Entsorgungsfirma aufgenommen und durch ein Spezialfahrzeug von der

Wasseroberfläche der Clever Au abgesaugt, um eine weitere Ausbreitung des

ausgetretenen Öles zu unterbinden.



Vonseiten des Ermittlungsdienstes Umwelt beim Polizei- Autobahn- und

Bezirksrevier Scharbeutz (PABR) wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen

verschiedener Umweltdelikte aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Lübeck wurde ein Sachverständiger zur genauen Ursachenermittlung eingesetzt.



Die Clever Landstraße war über den gesamten Zeitraum einseitig befahrbar und

konnte noch in den Abendstunden wieder gänzlich freigegeben werden.



Die Fortsetzung der Arbeiten in dem Firmengebäude selbst musste aus

gesundheitlichen Gründen zunächst untersagt werden.



