OH_Bad Schwartau / Ein freundliches Gespräch im Supermarkt - dann war die Geldbörse verschwunden

11. September 2020, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Einer älteren Dame wurde am Mittwoch (09.09.2020) in einem Supermarkt in Bad Schwartau die Geldbörse entwendet. Kurze Zeit später wurde von ihrem Konto bereits Geld abgehoben. Wie kam es dazu?



Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 79-jährige Dame aus Bad Schwartau. Sie berichtete der Polizei, dass sie gegen 12.25 Uhr in dem Supermarkt von einer Frau angesprochen wurde, die sie auf einen angeblich fehlenden Deckel auf einem Salatbecher in dem Einkaufswagen aufmerksam gemacht hatte. Im weiteren Verlauf wurde das Verkaufspersonal hinzu gerufen, der Einkaufswagen mit Handtasche + Geldbörse wurde einige Meter beiseitegeschoben. In dieser Zeit wurde vermutlich der Diebstahl der Geldbörse ausgeführt.



Bei der Anzeigenerstattung an Wache der Polizei in Bad Schwartau stellte sich schließlich heraus, dass in der Zwischenzeit (circa 35 Minuten) bereits Geld vom Konto der älteren Dame abgebucht worden war.



Die Geschädigte beschreibt die unbekannte Tatverdächtige als schlank, circa 35 Jahre und circa 170 Zentimeter groß. Sie hatte ein gepflegtes Äußeres, dunkelblonde, halblange Haare und sprach akzentfreies Deutsch.



Derartige Taten werden bei der Polizei in unregelmäßigen Abständen immer wieder angezeigt. Vonseiten der Polizeidirektion Lübeck wird vor diesem Hintergrund nochmals darauf hingewiesen, dass man seine Wertsachen, auch nicht "nur kurzzeitig", unbeobachtet im Einkaufswagen liegen lassen sollte. Wie das Beispiel zeigt, werden Gelegenheiten zum Diebstahl mitunter sogar passend gemacht, und den Dieben sieht man nie an, was sie Schilde führen.



Die Ermittlungen zu dieser Strafanzeige werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau geführt. Hinweise zu der beschriebenen Frau oder zu ähnlichen Taten werden dort unter 0451 - 220750 entgegengenommen.



