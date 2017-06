OH-Bad Schwartau / 63. Volks- und Schützenfest Bad Schwartau-Verkehrshinweise

Lübeck (ots) - Am kommenden Sonntag (11.06) findet am Nachmittag

ab 14.00 Uhr in Bad Schwartau ein Festumzug anlässlich des 63. Volks-

und Schützenfest statt. Im Stadtgebiet Bad Schwartau werden diverse

Kreuzungen und Einmündungen durch Polizeikräfte für den Festumzug

gesperrt. Es wird zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Insbesondere

sind die Landesstraßen 309 (Lübeck - Bad Schwartau - Ratekau) und 185

(Bad Schwartau - Pohnsdorf) als Ortsdurchfahrtsstraßen betroffen.



Die Umzugsstrecke ist von der Berliner Straße über Lübecker

Straße, Markt, Eutiner Straße, Pariner Straße, Kammannsweg,

Lindenstraße, Rantzauallee, Rensefelder Straße zum Festzelt auf dem

Markt.



Die Polizei bittet Ortskundige im genannten Zeitraum das

Stadtgebiet Bad Schwartau großräumig zu umfahren werden.









