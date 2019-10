OH_Bad_Malente-Gremsmühlen / Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2019, 06:13 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (11.10. auf

12.10.2019) kam es in der Ferdinand-Harms-Straße in Malente gegen

01.35 Uhr zu einem Feuer in einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus.



Den polizeilichen Ermittlungen zufolge waren in dem Haus 31

Personen unterschiedlicher Nationalitäten gemeldet. Alle Bewohner des

Hauses mussten ihre Wohnungen, zum Teil über die Drehleitern der

Feuerwehr, verlassen.



Insgesamt 13 Personen, darunter Begleitpersonen der

Minderjährigen, wurden durch die Rettungskräfte in verschiedene

umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die evakuierten Bewohner des Hauses wurden nach Beendigung der

Maßnahmen der Rettungskräfte zunächst in Räumlichkeiten der Feuerwehr

untergebracht, über ihren weiteren Verbleib wird im Laufe des

heutigen Samstags entschieden.



Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer im Keller des Hauses

ausgebrochen, zur Ursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse

vor.



Die polizeilichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizeistelle Eutin

übernommen.









Rückfragen heute (12.10.2019) möglich bis 07.15 Uhr unter:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0171 - 30 45 338



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell