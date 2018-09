OH_BAB1 / Mit 3,47 Promille auf der Autobahn - aufmerksamer Bürger verhindert durch seine Meldung möglicherweise Schlimmeres

von shz.de

03. September 2018, 12:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am vergangenen Freitag (31.08.2018) fiel ein

51jähriger Mann auf der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen

Scharbeutz und Pansdorf durch seine verkehrswidrige Fahrweise auf. In

der folgenden polizeilichen Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von

3,47 Promille gemessen.



Zunächst meldete sich ein aufmerksamer Bürger gegen 17:40 Uhr über

Notruf und berichtete von einem Skoda Fabia auf der Autobahn, der in

Schlangenlinien geführt wurde. Durch die auffällige Fahrweise kam es

zudem fast zu einem Unfall. Ein Streifenwagen des Polizei-Autobahn-

und Bezirksreviers Scharbeutz (PABR) wurde daraufhin unverzüglich zu

dem Fahrzeug entsandt und kontrollierte den Pkw und seinen Fahrer.

Die Messung des Atemalkoholwertes ergab bei dem 51-jährigen Fahrer

einen vorläufigen Wert von 3,47 Promille. An dem Skoda Fabia befand

sich ein leichter Unfallschaden, dessen Ursprung bisher nicht geklärt

werden konnte.



Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein

wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.



Ohne die Mitteilung des aufmerksamen Bürgers hätte dieser Fahrer

einen schweren Unfall auf der Autobahn verursachen können. Durch das

beherzte Anrufen konnte möglicherweise Schlimmeres verhindert werden.









