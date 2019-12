OH-BAB1-Höhe Ratekau/ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verlorenem Tannenbaum

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 09:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstagabend (21.12.) kam es auf der Autobahn 1 Höhe Ratekau

zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer verlor seinen

Dachgepäckträger inklusive Tannenbaum. Es kam zum Unfall mit mehreren

Beteiligten.



Gegen 18:30 Uhr befuhr ein unbekannter Autofahrer die Autobahn in Richtung

Norden. Auf dem Dach hatte er einen Dachgepäckträger mit Tannenbaum geladen.

Dieser löste sich und fiel auf die Fahrbahn. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge

fuhren im Anschluss über die Teile des Träger und wurden dadurch zum Teil

erheblich beschädigt. Zwei der PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von

einem örtlichen Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.



Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz (PABR) nimmt Zeugenhinweise

unter 04524-7077100 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Kristin Clasen

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4476477

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell