OH-BAB 1-Lensahn / Trunkenheitsfahrt: Lkw fährt Schlangenlinien auf der Autobahn

29. Januar 2020, 12:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Dienstagnachmittag (28.01.2020) ist der Polizei auf der

Bundesautobahn 1 zwischen Pelzerhaken und Lensahn ein Lkw aufgefallen, der in

Schlangenlinien Richtung Norden fuhr. Nachdem der Lkw gestoppt wurde, bestätigte

ein Test den Verdacht der Trunkenheitsfahrt.



Gegen 15.20 Uhr bemerkten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers

Scharbeutz bei ihrer Streifenfahrt einen Mercedes-Benz Lkw (7,5 t), der auf der

BAB 1 etwa 4 km vor der Anschlussstelle Lensahn in Fahrtrichtung Fehmarn fuhr.

Auffällig war die Fahrweise des Lkw, der sich immer wieder in Schlangenlinien

zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen bewegte.



Die Polizisten geleiteten den Lkw in Lensahn von der Autobahn und führten eine

Kontrolle durch. Dabei ergab ein Test, dass der Fahrer tatsächlich einen

vorläufigen Atemalkoholwert von 2,14 Promille aufwies. Für den 57-jährigen Mann

aus Bremen hatte dies eine Blutprobe und eine Strafanzeige zur Folge. Zudem

wurde sein Führerschein sichergestellt.



