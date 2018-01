OH-B76-Höhe Röbel / Unfall mit Sachschaden im Begegnungsverkehr

von shz.de

23. Januar 2018, 09:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am späten Sonntagabend (21. Januar 2018) ist es auf

der B76 in Höhe Röbel zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen

zwei Personenkraftwagen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 21 Uhr befuhr eine 26-jährige mit ihrem schwarzen Volvo die

B76 in Richtung Eutin. Kurz vor Röbel kam dem Fahrzeug ein

51-jähriger mit einem silbernen Ford Mondeo entgegen. Die Fahrzeuge

berührten sich seitlich. Der Fahrer des Fords verletzte sich durch

Splitter der zersprungenen Seitenscheibe am linken Arm. Des Weiteren

kam es zu erheblichen Sachschäden an beiden Fahrzeugen.



Zeugen, die Angaben machen können, wie genau sich der Unfall

ereignet hat, melden sich bitte bei der Polizeistation Süsel unter

der Telefonnummer 04524-256.









Rückfragen bitte an:



Christian Haase, Pressesprecher

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell